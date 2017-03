Startschuss für „EU neu“

Der „Brexit“ als Spaltpilz und steigende EU-Skepsis: Die Europäische Union ist am Scheideweg. Das weiß man auch in Brüssel. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker stellte am Mittwoch ein Grundsatzpapier zur Zukunft der EU vor. Darin werden fünf höchst unterschiedliche Szenarien gezeichnet - von der radikalen Rückbesinnung auf den Binnenmarkt hin zu einem Modell der Vereinigten Staaten von Europa. Mit dieser Diskussionsgrundlage soll nun die Debatte geführt werden, wie es in Europa weitergeht. Einfach wird das wohl nicht.

