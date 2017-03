Aktivisten: Syrische Armee in Palmyra eingerückt

Die syrische Armee ist nach Angaben von Aktivisten in die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehaltene Wüstenstadt Palmyra eingerückt. Die Armee sei in ein Viertel im Westen der Stadt vorgedrungen, teilte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London heute mit.

Der IS hatte Palmyra erstmals im Mai 2015 eingenommen, nach seiner Vertreibung durch die syrische Armee im März vergangenen Jahres kehrte er im Dezember in die Stadt zurück.

Giftgasvorwürfe der UNO gegen Syrien

Unterdessen veröffentlichte die UNO einen neuen Bericht, demzufolge das syrische Militär im Kampf um die Großstadt Aleppo Chlorgas eingesetzt und weitere Kriegsverbrechen begangen hat.

Syrien und sein Verbündeter Russland hätten im vergangenen Jahr zudem gezielt Kliniken und andere zivile Einrichtungen aus der Luft bombardiert, um Gegner zur Aufgabe zu zwingen, heißt es laut Untersuchung des UNO-Menschenrechtsrats.

Er macht Syrien auch für den Luftangriff auf einen Hilfskonvoi verantwortlich. Bewaffneten Gegnern der Regierung wirft der Rat vor, Zivilisten beschossen, Menschen an der Flucht gehindert und Hilfsgüter zurückgehalten zu haben.