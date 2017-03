Nordische WM: ÖSV-Kombinierer verpassen Medaille

Trotz einer hervorragenden Ausgangsposition hat es heute für Österreichs Kombinierer nicht für eine weitere Medaille bei der nordischen WM in Lahti gereicht. Mario Seidl und Wilhelm Denifl, die nach dem Sprung von der Großschanze in Führung gelegen waren, mussten sich am Ende mit den undankbaren Plätzen vier bzw. fünf begnügen. Vor allem Seidl verspielte dabei in der Loipe einen großen Vorsprung. Aus einer Spitzengruppe mit fünf Mann ging am Ende erneut ein deutscher Kombinierer als Sieger hervor.

