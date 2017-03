Oberhaus ändert „Brexit“-Gesetz: EU-Bürger behalten Rechte

Rückschlag für die britische Premierministerin Theresa May: Das britische Oberhaus hat den Entwurf des „Brexit“-Gesetzes der britischen Regierung abgeändert. Eine Mehrheit der Mitglieder im House of Lords stimmte heute für einen Änderungsantrag, der die Regierung dazu verpflichtet, die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien trotz „Brexit“ zu garantieren.

Für May ist das zumindest eine symbolische Niederlage. Das Unterhaus hatte ihr „Brexit“-Gesetz ohne Änderungen durchgewunken. Nun müssen sich die Abgeordneten im House of Commons erneut mit dem Gesetzesentwurf beschäftigen. Es wird zwar erwartet, dass sie die Änderung der Lords rückgängig machen, doch mit der Schlappe im Oberhaus ist die harte Linie der britischen Regierung infrage gestellt.

Zeitplan gefährdet

London lehnt es ab, eine einseitige Garantie für EU-Bürger in Großbritannien auszusprechen. Das soll erst im Rahmen eines Abkommens geschehen, das auch die Rechte von Briten in der EU sicherstellt. In Großbritannien leben etwa drei Millionen EU-Bürger. Knapp eine Million Briten lebt auf dem Kontinent.

Fraglich ist, ob der Zeitplan der Regierung nun durcheinander geraten könnte. Eigentlich sollte das Gesetz bis zum 7. März von beiden Häusern verabschiedet werden. Ob das gelingt, ist ungewiss.

Bis spätestens Ende März will die britische Regierung den EU-Austritt einleiten. Dazu braucht May die Zustimmung des Parlaments zum „Brexit“-Gesetz. Noch Stunden vor der Abstimmung im Oberhaus zeigte sich die Premierministerin bei einer Fragestunde im Unterhaus zuversichtlich, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.