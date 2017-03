Eishockey: Salzburg zieht im Viertelfinale davon

Red Bull Salzburg hat in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auch im zweiten Spiel des Viertelfinalduells mit den Graz 99ers nichts anbrennen lassen. Der Titelverteidiger schoss die Steirer heute in Liebenau mit einem fulminanten zweiten Drittel k. o. und ist damit nur noch zwei Siege vom Einzug in die Runde der besten vier entfernt.

