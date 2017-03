NHL: Vanek übersiedelt nach Florida

Das Rätselraten um die nächste Station von Thomas Vanek in der National Hockey League (NHL) hat ein Ende. Die Detroit Red Wings gaben den 33-jährigen Stürmer, der erst im Sommer 2016 beim Club anheuerte, heute, dem letzten Tag der Transferzeit, an die Florida Panthers ab. In Florida stürmt Vanek ab sofort in einem Team mit einem Idol seiner Kindheit: Jaromir Jagr.

