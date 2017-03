Klimts „Bauerngarten“ um 56,68 Mio. Euro versteigert

Gustav Klimts „Bauerngarten“ ist gestern Abend bei Sotheby’s in London für 47,9 Millionen Pfund (56,68 Mio. Euro) versteigert worden. Es ist damit das drittteuerste Kunstwerk, das jemals in einer europäischen Auktion verkauft wurde, wie Sotheby’s mitteilte. Vier Bieter lieferten sich ein Gefecht, das den Preis deutlich über den geschätzten Preis von 35 Millionen Pfund (41,42 Mio. Euro) trieb.

Der lichtdurchflutete „Bauerngarten“ entstand 1907 am Attersee. Das Gemälde befand sich seit mehr als 20 Jahren in einer Privatsammlung mit Sitz in London, wo es auch im Vorjahr in einer Ausstellung in der Academy of Arts zu sehen war.

Wiener Klimt-Foundation erwarb Werk

Die Wiener Klimt-Foundation, der Ex-Leopold-Geschäftsführer Peter Weinhäupl vorsteht, und die aus der umstrittenen Sammlung Ucicky hervorgegangen ist, erwarb Klimts Ölgemälde „Mädchen im Grünen“ aus 1896 - für 4,32 Mio. Pfund (5,07 Mio. Euro), wie Weinhäupl der APA mitteilte.

Gebrochen wurde auch der Rekord für ein Stillleben von Pablo Picasso - durch „Plant de Tomate“ mit einem Preis von 17 Millionen Pfund (20,12 Mio. Euro). Über ihrem Schätzpreis wurden auch Werke von Amadeo Modigliani und Paul Gauguin verkauft. Insgesamt erbrachte der Abend 177,02 Mio. Pfund (207,51 Mio. Euro) an Versteigerungsergebnissen.