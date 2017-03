Nordkoreaner in Malaysia nach Kim-Mord visumpflichtig

Nach dem Giftmord am Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un führt Malaysia für nordkoreanische Staatsbürger die Visumpflicht wieder ein. Von nächster Woche an müssten Nordkoreaner wieder eine Einreise-Erlaubnis beantragen, kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Zahid Hamidi heute an. Der Vize-Regierungschef begründete dies mit Sorgen um die Sicherheit.

Bisher konnten Nordkoreaner für einen Aufenthalt von 30 Tagen ohne Visa in das südostasiatische Land kommen. Wegen des Giftmords an Kim Jong-uns älterem Halbbruder Kim Jong-nam hatte Malaysia am Mittwoch Anklage gegen die beiden mutmaßlichen Attentäterinnen erhoben.

Den beiden Frauen - eine 25-Jährige aus Indonesien sowie eine 29-Jährige aus Vietnam - droht bei einer Verurteilung die Todesstrafe. Ihnen wird zur Last gelegt, den 45-Jährigen am 13. Februar auf dem Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur vergiftet zu haben. Südkorea beschuldigt das Regime in Nordkorea, hinter dem Mord zu stecken.