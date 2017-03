Abgelenkt von Emma Stone?

Die Kuvertpanne bei der Oscar-Zeremonie am Sonntag hat Konsequenzen für die beiden für die Gewinnerumschläge verantwortlichen langjährigen Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PricewaterhouseCoopers (PwC). Brian Cullinan und Martha Ruiz würden künftig nicht mehr zur Oscar-Verleihung eingeladen, teilte die Akademie am Mittwoch mit. Die Wut von Akademiepräsidentin Cheryl Boone Isaacs richtete sich vor allem gegen Cullinan. In Interviews warf sie ihm vor, er habe sich hinter der Bühne ablenken lassen - möglicherweise von Emma Stone.

