Nordkoreaner nach Kim-Mord aus U-Haft entlassen

Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag auf den Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lassen Malaysias Justizbehörden einen Nordkoreaner aus der Untersuchungshaft frei. Der Verdächtige, der zwei Wochen in Haft saß, werde freigelassen, sagte Generalstaatsanwalt Mohamed Apandi Ali heute. „Er ist ein freier Mann.“ Es gebe nicht genügend Beweise für eine Anklage.

Kim Jong Nam, der ältere Bruder des nordkoreanischen Machthabers, war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden und kurz darauf gestorben. Gestern wurden zwei junge Frauen wegen Mordes angeklagt. Der 28-jährigen Vietnamesin und der 25-jährigen Indonesierin, die nach eigener Darstellung hinters Licht geführt wurden, droht die Todesstrafe. Die Ermittler gehen davon aus, dass Kim mit dem Nervengift VX getötet wurde.

Malaysia führt Visumpflicht für Nordkoreaner ein

Nach dem Giftmord führt Malaysia für nordkoreanische Staatsbürger die Visumpflicht wieder ein. Von nächster Woche an müssten Nordkoreaner wieder eine Einreiseerlaubnis beantragen, kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Zahid Hamidi an. Der Vizeregierungschef begründete dies mit Sorgen um die Sicherheit. Bisher konnten Nordkoreaner für einen Aufenthalt von 30 Tagen ohne Visa in das südostasiatische Land kommen.