Bluttat im Mühlviertel laut Ermittlern Mord und Suizid

Eine Bluttat erschüttert die Gemeinde Bad Kreuzen in Oberösterreich. Die Polizei fand in einem Haus die Leiche eines 52-jährigen Mannes und seiner Lebensgefährtin. Es dürfte sich um Mord und Suizid handeln, so die Ermittler.

Mehr dazu in ooe.ORF.at