Bürgermeister demonstrieren für Windkraft

150 Windräder sind in Niederösterreich genehmigt, können aber nicht gebaut werden, weil es an Fördermitteln fehlt. Deswegen demonstrieren heute Bürgermeister vor dem Parlament in Wien, darunter auch 20 aus Niederösterreich.

