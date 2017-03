Imagewandel eines Arbeitstiers

„Rain Man“, „König der Löwen“, „Gladiator“, „Fluch der Karibik“ und knapp 150 weitere Filme: Hans Zimmer ist der einflussreichste Filmmusikkomponist Hollywoods, der den Sound der Traumfabrik seit den späten 1980er Jahren prägt. Galt der Oscarpreisträger lange Zeit als publikumsscheuer Nerd mit Bühnenangst, so will es Zimmer nun abseits des Schaffens als Filmkomponist wissen. Nach ersten Livekonzerten im vergangenen Jahr geht der gebürtige Deutsche mit Orchester auf große Welttournee. Die Zeichen stehen auf Imagewandel - vom Studiotüftler zum Showman, der in den Sozialen Netzwerken sein Publikum zu unterhalten weiß.

Lesen Sie mehr …