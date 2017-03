Missbrauchsopfer verlässt Vatikan-Kommission

Aus „Frustration“ über mangelnde Kooperationsbereitschaft vatikanischer Behörden ist das irische Missbrauchsopfer Marie Collins aus der von Papst Franziskus gegründeten Kinderschutzkommission ausgetreten.

„Es ist vernichtend, im Jahr 2017 zu sehen, wie diese Männer noch immer andere Interessen vor die Sicherheit von Kindern (...) stellen können“, so Collins in ihrem gestern veröffentlichten Rücktrittsschreiben. Auch der Papst selbst kommt in ihrer Kritik nicht ganz ungeschoren davon.

