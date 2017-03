Innenstädte werden immer dieselfreier

Dieselfahrzeugen geht es in Europas Städten zunehmend an den Kragen. Nach verschärften Regeln in Paris, Brüssel und London wird es nun auch in München konkret. Dort wurde die Stadt dazu verpflichtet, bis Ende des Jahres ein Konzept für Umweltzonen mit Dieselverbot auszuarbeiten. Auch in Wien wollen die Grünen schadstoffintensive Dieselfahrzeuge aus der Innenstadt verbannen.

