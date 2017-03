Oberhauser-Nachfolge vermutlich zu Wochenbeginn

Die Nachfolge der vergangene Woche verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser wird vermutlich bereits kurz nach ihrem Begräbnis geklärt. Vorgesehen ist dem Vernehmen nach, am Montag oder Dienstag das neue Regierungsmitglied zu präsentieren. Dass es zu einem internen Ressortwechsel kommt, ist nach entsprechenden Andeutungen von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) eher unwahrscheinlich, ein Neuzugang die naheliegendere Variante.

Als Variante wird genannt, dass Oberhausers Posten von der Spitzenbeamtin Pamela Rendi-Wagner übernommen wird. Angesichts drohender Neuwahlen im Herbst könnte es nämlich schwierig werden, geeignete Personen zu finden, die sich dem Risiko aussetzen, den Job bald wieder los zu sein. Rendi-Wagner, deren Qualifikation kaum bestritten wird, könnte dagegen nach Ende ihrer Regierungstätigkeit in den öffentlichen Dienst zurückkehren.

Parteiintern schwierige Rochade

Das Problem an der Rochade ist, dass Oberhauser auch die Frauenagenden innehatte und die SPÖ-Frauenorganisation diese mit einer Person aus den eigenen Reihen besetzt sehen will. Damit käme Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ebenso wenig infrage wie Rendi-Wagner. Die Alternative wäre Staatssekretärin Muna Duzdar. Allerdings hielten die SPÖ-Frauen es für ein fatales Signal, dass die Frauenangelegenheiten nur noch in einem Staatssekretariat repräsentiert wären.

Gut beide Agenden übernehmen könnte Gaby Schaunig, Kärntner Finanzlandesrätin. Sie war zwar Kandidatin, will aber angeblich nicht nach Wien. Die westlichen Bundesländer wären auch gerne in der Regierung vertreten. Jedoch bietet sich hier nicht gerade jemand Geeigneter für das Ressort an. Auch könnten die Gesundheitsagenden auch bei Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), der sie derzeit interimistisch betreut, bleiben - Stöger soll von der Idee allerdings nicht begeistert sein.