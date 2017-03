Tennis: Thiem in Acapulco im Viertelfinale

Dominic Thiem hat heute seinen Erfolgslauf auf der ATP-Tour mit dem siebenten Sieg in Folge fortgesetzt. Der 23-jährige Niederösterreicher, der zuletzt das Sandplatzturnier in Rio gewonnen hatte, setzte sich im Hartplatzturnier in Acapulco in einer „Mitternachtseinlage“ gegen den Franzosen Adrian Mannarino durch und steht damit im Viertelfinale, wo er auf einen alten Bekannten trifft. Viel mehr als Thiem, der in Mexiko Titelverteidiger ist, musste Novak Djokovic um den Aufstieg kämpfen.

