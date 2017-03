Fotograf David Rubinger ist tot

Der 1924 in Wien geborene israelische Fotograf David Rubinger ist gestern im Alter von 92 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Jerusalem gestorben. Das gaben Vertreter der Familie via Aussendung bekannt. Rubinger gehörte zu den anerkanntesten Fotojournalisten Israels.

Reuters/Jim Hollander

In seinen Bildern, die etwa 1994 im Jüdischen Museum in Wien unter dem Titel „Zeuge einer Epoche“ zu sehen waren, spiegelte sich der stürmische Werdegang des jungen Staates Israel wider. Im Jahr 1939 von den Nazis aus Österreich vertrieben, emigrierte Rubinger als 15-Jähriger nach Palästina, während er seine Mutter auf der Flucht zurücklassen musste.

Abbild der Zeitgeschichte

Schon in seiner Zeit als Soldat der britischen Armee beschäftigte sich der junge Rubinger mit den Möglichkeiten der Fotografie. Nach seiner Rückkehr ins zivile Leben machte er dann sein Hobby zum Brotberuf: Seit 1951 fotografierte er für das Wochenblatt „Ha’ Olam haze“, drei Jahre später erhielt er seinen ersten Auftrag für das Magazin „Time“. Seither war Rubinger bei allen wichtigen Ereignissen des Nahen Ostens mit dabei. Sein Lebenswerk umfasst schätzungsweise eine halbe Million Bilder. Das Rubinger-Archiv gilt somit als Abbild der Zeitgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.