Türkischer Wirtschaftsminister will in Köln auftreten

Nach dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag plant in dieser Woche auch Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci einen Wahlkampfauftritt in Deutschland. Zeybekci soll Sonntagabend in Köln auftreten, wie aus dem Kalender des Koordinationszentrums für die Auslandswähler der türkischen Regierungspartei AKP hervorgeht.

Die Minister wollen für ein Ja bei der Volksabstimmung über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem in der Türkei werben. Bei dem für den 16. April geplanten Referendum sind auch Türken im Ausland wahlberechtigt.

Ob Auftritte türkischer Politiker auch in Österreich geplant sind, konnte das Koordinationszentrum der türkischen Regierung in Köln auf APA-Anfrage vorerst nicht beantworten.