Ärztekammer macht weiter gegen Primärversorgung mobil

Die Ärztekammer mobilisiert wieder gegen den geplanten Ausbau der medizinischen Primärversorgung. Nachdem die Ärzte vor Weihnachten schon mit einem Streik- und Aktionstag gegen die geplante Gesundheitsreform protestierten, ist nun eine große Informationsveranstaltung geplant.

Zu der Veranstaltung der Bundeskurie der niedergelassenen Ärzte im Wiener MuseumsQuartier werden an die 1.000 Ärzte erwartet. Man wolle jetzt seriös informieren und ein Stimmungsbild der Ärzte bekommen. Danach seien weitere Proteste nicht ausgeschlossen, hieß es in der Ärztekammer gegenüber der APA. „Für die Kolleginnen und Kollegen steht viel auf dem Spiel“, so Vizepräsident Johannes Steinhart in einer Aussendung.

Die Veranstaltung, die von der Standesvertretung als „Gipfeltreffen“ bezeichnet wird, sollte ursprünglich bereits am Mittwoch kommender Woche stattfinden, wurde nun aber wegen des Todes von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser auf den 15. März verlegt.

NÖ: Volksbegehren der Ärztekammer kommt

Das von der Ärztekammer Niederösterreich initiierte Volksbegehren „SOS Medizin“ erreichte unterdessen die notwendige Anzahl an Unterstützungserklärungen. Damit kann das Volksbegehren eingeleitet werden.

