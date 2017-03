Deutsche Städte untersagen Auftritte türkischer Minister

Werbetouren türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland für die umstrittene Verfassungsreform des Landes stoßen in Deutschland zunehmend auf Widerstand und Proteste. Die baden-württembergische Stadt Gaggenau untersagte heute einen am Abend geplanten Auftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag in einer örtlichen Festhalle aus organisatorischen Gründen.

Die Stadt Gaggenau begründete ihre Entscheidung damit, dass Halle, Parkplätze und Zufahrten für den erwarteten Besucherandrang - der Besuch Bozdags war kurzfristig angekündigt worden - nicht ausreichten. Sie widerrief deshalb die Zulassung einer Veranstaltung der dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nahestehenden Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD). Unklar war allerdings, ob Bozdag nun möglicherweise an einem anderen Ort auftreten würde.

Köln will Wirtschaftsminister keinen Raum bieten

Wie später bekannt wurde, plant auch der türkische Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci einen Auftritt in Deutschland. Doch der Saal in Köln, in dem Zeybekci die Wahlkampfrede für das umstrittene Referendum in seiner Heimat halten wollte, steht nach Angaben der Stadt nicht zur Verfügung. „Es gibt keinen Mietvertrag für diese Veranstaltung am 5. März und es wird auch keinen geben“, sagte eine Sprecherin.

Im August 2016 sei ein Saal des Rathauses von der UETD für eine Theaterveranstaltung angefragt worden. „Daraufhin haben wir monatelang nichts mehr gehört. Also haben wir das von unserer Agenda gestrichen“, sagte die Sprecherin. Erst diese habe es erneut eine Anfrage gegeben. Bei der sei erstmalig zur Sprache gekommen, dass es sich um einen Informationsabend mit „derart prominenter Besetzung“ handeln soll, so die Sprecherin.

Türkische Gemeinde in Deutschland distanziert sich

Noch vor der Entscheidung der Stadt Gaggenau hatte es parteiübergreifend Aufrufe für ein Verbot der Auftritte türkischer Regierungsmitglieder gegeben. Die Türkische Gemeinde in Deutschland distanzierte sich von den Wahlkampfaktionen. Deren Vorsitzender Gökay Sofuoglu warnte im SWR vor einer weiteren Polarisierung der türkischen Gemeinschaft in Deutschland. Zwar sei gegen politische Versammlungen nichts einzuwenden, aber „im Namen der Rechtsstaatlichkeit“.