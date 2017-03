Kein Antrag auf Eurofighter-Ausschuss diese Woche

Der Eurofighter-U-Ausschuss muss noch ein wenig warten. Freiheitliche und Grünen haben sich heute nicht rechtzeitig auf einen gemeinsamen Minderheitenantrag geeinigt.

Der Antrag muss nämlich dem Geschäftsordnungsausschuss zugewiesen werden. Da der Nationalrat aber heute unüblich kurz tagte, hat man die Zuweisungssitzung im Anschluss verpasst. Selbst wenn man sich heute in einer möglicherweise abschließenden Runde noch einigt, wird es eine Sondersitzung des Nationalrats brauchen.

Wann diese stattfindet, ist noch offen. Es ist sowohl möglich, dass FPÖ und Grüne eine eigene Sitzung einberufen lassen, als auch, dass diese mit der Sondersitzung zur anstehenden Regierungsumbildung zusammengelegt wird. Am grundsätzlichen Zeitplan würde das nichts ändern. Auch so ginge es sich aus, dass der U-Ausschuss bei der nächsten Plenarwoche Ende März implementiert wird. Die Inhalte des Antragstextes sollen jedenfalls selbst bei einer Verständigung am heutigen Tag erst morgen kommuniziert werden.

Mitterlehner für „restlose Aufklärung“

Die ÖVP will sich im Fall eines Eurofighter-Untersuchungsausschusses im Parlament konstruktiv an der Aufklärung beteiligen. Das sagte Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner heute im Klub der Wirtschaftspublizisten. Sollten Grüne und FPÖ einen U-Ausschuss beschließen, würden die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP wohl mitgehen.

„Wir sind an voller und restloser Aufklärung interessiert“, sagte Mitterlehner. Einerseits sei das Aufgabe der Staatsanwaltschaft, andererseits gehe es um die politische Verantwortung. Passe der Prüfgegenstand, dann stehe man einer Zustimmung zu einem U-Ausschuss „positiv“ gegenüber, so der Minister.

„Gegengeschäfte an sich nichts Negatives“

Dass die ÖVP damit von eigenen Verfehlungen beim Eurofighter-Kauf ablenken wolle, sieht Mitterlehner nicht so. „Ich sehe darin kein Ablenkungsmanöver.“ Die politische Verantwortung für die Beschaffung selbst sieht der ÖVP-Chef nämlich geklärt.

Die geschah 2002 unter Schwarz-Blau und durch Verteidigungsminister Herbert Scheibner (FPÖ), so Mitterlehner. Behauptungen, wonach dabei auch Schmiergeld und Provisionszahlungen geflossen sind, müssten die Staatsanwaltschaften und Gerichte in Deutschland und Österreich erheben.

Darabos sieht Lopatka als „Darth Vader“

Darabos wehrte sich heute einmal mehr gegen Kritik - ein Ausstieg aus dem Vertrag bei Korruption sei auch nach seinem Vergleich 2007 möglich, sagte er im Ö1-Mittagsjournal. Die Eurofighter seien immerhin unter ÖVP-Kanzler Wolfgang Schüssel angeschafft worden, und auch Lopatka habe damals schon eine führende Rolle in der ÖVP gespielt. „Ich würde ihn als Mephisto der österreichischen Innenpolitik bezeichnen. Oder, wenn man moderner sagt: Darth Vader von ‚Star Wars‘, die dunkle Seite der Macht.“