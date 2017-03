Auch erste Republikaner auf Distanz

Wieder ist ein Mitglied der neuen US-Regierung in den Verdacht dubioser Kontakte zu Russland geraten. US-Justizminister Jeff Sessions traf einem Zeitungsbericht zufolge entgegen eigener Beteuerungen im vergangenen Jahr zweimal den russischen Botschafter in den USA. Die Demokraten fordern seinen Rücktritt. Und auch einige Republikaner gehen auf Distanz zu ihm. Sie fordern, Sessions solle sich in die Untersuchungen zur Causa nicht einmischen.

Lesen Sie mehr …