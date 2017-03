Kreml: Palmyra komplett von syrischer Armee eingenommen

Die syrische Armee hat laut Kreml die Wüstenstadt Palmyra mit Hilfe der russischen Luftwaffe komplett von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückerobert. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Präsident Wladimir Putin über den Abschluss der Militäraktion informiert, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute russischen Nachrichtenagenturen.

Die syrische Armee war nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London am Vorabend in die von der IS-Miliz gehaltene Stadt eingerückt. Der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass sich der IS vollständig aus Palmyra sowie vom nahegelegenen Flughafen zurückgezogen habe. Die syrische Armee sei noch dabei, Vororte der Stadt von Minen zu räumen und sei noch nicht in der gesamten Stadt präsent.

Palmyra zählt wegen seiner zahlreichen einzigartigen Kulturgüter seit 1980 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die IS-Miliz hatte die Stadt erstmals im Mai 2015 eingenommen. Nach ihrer Vertreibung durch die syrische Armee im März vergangenen Jahres eroberte der IS die Stadt im Dezember erneut.