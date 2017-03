Zahlungskräftiger Markt wartet

In den vergangenen Jahren hat sich die Modeindustrie immer öfter an der arabischen Welt orientiert - wo auch noch für große Labels ein unerschlossener Markt wartet. Dass das Modemagazin „Vogue“ am Sonntag auch in arabische Länder expandiert, ist dabei nur der jüngste Schritt, der international für Furore sorgte. Am Anfang standen einzelne Modebloggerinnen. Nun ist „Modest Fashion“ - die sittsame Mode - in vielen auch nicht muslimischen Ländern eine Goldgrube.

