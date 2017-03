Pizzeriawirt niedergestochen - Einweisung

In Leoben hat sich heute ein Obersteirer wegen Mordversuchs an einem Wirt in Kapfenberg verantwortet. Er wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Entscheidung ist rechtskräftig.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at