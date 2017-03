Lawine tötet mindestens drei Menschen in Italien

Eine Lawine hat in den italienischen Alpen mindestens drei Menschen getötet. Das Schneebrett ging heute in Courmayeur im Aostatal südlich des Montblancs ab, fünf Menschen wurden verletzt, sagte ein Sprecher der Bergrettung der dpa. Es könnte sich um eine größere Gruppe von rund 20 Alpinisten gehandelt haben. Darunter sollen viele Ausländer sein, auch ein Deutscher. Laut Medien waren die Sportler bei Neuschnee wohl abseits der Piste in Plan de la Gabba unterwegs.

Eine zweite Lawine ging laut Bergrettung unweit davon entfernt zwischen den Orten La Thuile und Morgex ab. Zwei Alpinisten, die angeblich getroffen wurden, wurden später unversehrt gefunden.

In den vergangenen Wochen waren mehrere Bergsportler in der beliebten Wintersportregion an der französischen Grenze umgekommen. Mitte Februar starben drei Skibergsteiger auf einer Exkursion zum Mont Chaberton im Aostatal unter Schnee- und Eismassen. Davor kamen vier Eiskletterer um, weil ein gefrorener Wasserfall abgebrochen war.