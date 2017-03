Formel 1: Räikkönen beendet Tests mit Bestzeit

Am letzten Tag der ersten Formel-1-Testwoche ist der Circuit de Catalunya bei Barcelona künstlich bewässert worden. Geendet hat er mit einer Bestzeit von Kimi Räikkönen im Ferrari. Die „Scuderia“ hat an allen vier Testtagen ordentlich Druck gemacht. Der finnische „Ice man“ Räikkönen und Teamkollege Sebastian Vettel sagten dem Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas den Kampf an.

Mehr dazu in sport.ORF.at