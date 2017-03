Innenminister Sobotka zur Sicherheitsdoktrin im Studio

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat heute die Sicherheitsdoktrin seines Ministeriums bis 2020 vorgestellt. Es geht dabei unter anderem um die Abwehr von Internetkriminalität, um Terrorbekämpfung und die Regeln für Migration. Grundlage ist der Sicherheitsmonitor - eine Befragung zum Sicherheitsgefühl der Bevölkerung.

Preisabsprachen

Preisabsprachen kommen den Konsumenten immer teuer. Bei dem Fall, den die Bundeswettbewerbsbehörde nun aufgedeckt hat, ist der Steuerzahler der Geschädigte. Seit Jahren hat eine Handvoll Unternehmen aus Ostösterreich bei Aufträgen von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Leistungen zu überhöhten Preisen angeboten, der Schaden dürfte in zweistelliger Millionenhöhe liegen. Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt.

Ziemlich beste Feinde

Die Rhetorik zwischen den USA und dem Erzfeind Nummer eins im Nahen Osten bleibt frostig, denn besonders gegenüber dem Iran will US-Präsident Donald Trump eine viel härtere Linie fahren als sein Vorgänger. Iranische Bürger dürften auch vom neuen Dekret zum Einreisestopp betroffen sein, das Trump in Kürze veröffentlichen will. Neue Sanktionen und Drohungen aus Washington stärken die radikalen Kräfte im Iran und nähren die Angst vor einer neuen Eskalation in den ohnehin schwer gestörten Beziehungen.

Versteckter Supervulkan in Italien

Ein aktiver Vulkan - da stellt man sich einen großen Kegel vor wie den Ätna oder den Vesuv, der Feuer und Lava spukt. Aber noch viel gefährlicher sind die Phlegräischen Felder - sprich die brennenden Felder - in Neapel. In Wirklichkeit ist das ein Supervulkan - Forscher befürchten nun, er könnte demnächst ausbrechen.

