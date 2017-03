Türkei bestellt deutschen Botschafter ein

Der Streit über Auftritte türkischer Politiker in Deutschland zieht weitere Kreise. Aus Protest gegen einen geplatzten Auftritt des türkischen Justizministers im deutschen Bundesland Baden-Württemberg bestellt Ankara den deutschen Botschafter ein. Dabei wolle man den Unmut über die Entscheidung ausdrücken, hieß es heute aus dem türkischen Außenministerium. Laut Angaben traf Ressortchef Mevlüt Cavusoglu die Entscheidung.

Justizminister Bekir Bozdag wollte eigentlich in der Stadt Gaggenau in der Nähe von Karlsruhe auftreten. Die Gemeinde sagte die Veranstaltung allerdings wegen Sicherheitsbedenken kurz vor dem geplanten Beginn wieder ab. Bozdag sagte daraufhin seine ganze Deutschland-Reise ab. Die Stadt Köln zog zudem die Genehmigung für einen am Sonntag erwarteten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci zurück.

Streitpunkt Journalistenhaft

Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland stoßen wegen der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestoßenen Verfassungsreform parteiübergreifend auf Kritik. Seit der Inhaftierung des deutsch-türkischen Korrespondenten Deniz Yücel hat sich das Verhältnis zwischen beiden Regierungen weiter verschlechtert.