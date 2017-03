Trump will zwei weitere Flugzeugträger für US-Marine

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Worten die Marine mit zwei weiteren Flugzeugträgern ausstatten. Die gesamte US-Flotte müsse ausgebaut werden, sagte er gestern bei einem Besuch am Marinestandort Newport News in Virginia. Dazu gehörten auch zwölf Flugzeugträger. Bisher verfügen die USA über zehn.

Trump will die Streitkräfte aufrüsten und auch weitere Flugzeuge anschaffen. Insgesamt soll der Militärhaushalt um 54 Milliarden Dollar auf 603 Milliarden Dollar im Jahr erhöht werden. Das sei nötig, um im Ausland Stärke zu zeigen, sagte der Präsident in Virginia.

Trumps Pläne stoßen im Kongress auf Kritik. Einige Republikaner wollen das Rüstungsbudget noch weiter aufstocken, während die Demokraten Sparmaßnahmen von 54 Milliarden Dollar in anderen Gebieten ablehnen.