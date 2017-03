Privates Mailkonto dienstlich genutzt

Die E-Mail-Affäre um die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton war einer der großen Skandale im US-Wahlkampf. Die Republikaner warfen Clinton vor, in ihrer Zeit als Außenministerin fahrlässig mit vertraulichen Informationen umgegangen zu sein. Nun dreht sich der Spieß um - laut einer US-Zeitung nutzte der US-Vizepräsident und Vertraute von Präsident Donald Trump, Mike Pence, in seiner Zeit als Gouverneur ebenfalls sein privates Mailkonto für dienstliche Zwecke - und wurde dabei gehackt. Er ist nicht der Einzige in der Trump-Regierung, der sich aktuell unangenehme Fragen zu seinen Mails gefallen lassen muss.

