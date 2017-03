Nordische WM: Kombinierer-Duo jagt Edelmetall

Österreichs Nordische Kombinierer gehen heute (15.00/17.15 Uhr MEZ, live in ORF eins) bei den Weltmeisterschaften in Lahti mit dem Duo Bernhard Gruber/Wilhelm Denifl in den Team-Sprint. Es ist der vierte und letzte Bewerb der Kombinierer bei diesen Titelkämpfen. Für die internationale Konkurrenz gilt es, den „Goldrausch“ von Johannes Rydzek zu beenden. Der Deutsche ist nach bereits dreimal Gold Fixstarter.

Mehr dazu in sport.ORF.at