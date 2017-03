Elf Saturn-Nominierungen für „Star Wars“-Ableger

Der Science-Fiction-Film „Rogue One: A Star Wars Story“ ist mit elf Nominierungen der Favorit der diesjährigen Saturn Awards. Das gab der US-Verband Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films, der die Preise für Genre-Filme zum 43. Mal verleiht, gestern bekannt.

Die Gewinner sollen am 28. Juni im kalifornischen Burbank bekanntgegeben werden. Jeweils zehn Gewinnchancen haben die Fantasy-Produktion „BFG - Big Friendly Giant“ von Steven Spielberg und der Superheldenfilm „Doctor Strange“. Im Fernsehbereich erhielt die Serie „The Walking Dead“ mit sieben Nennungen die meisten Anwartschaften.

Auch Filme wie „Arrival“, „Independence Day: Wiederkehr“, „Passengers“ und „Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen“ wurden mehrfach nominiert. Als Schauspieler sind unter anderem Benedict Cumberbatch („Doctor Strange“), Amy Adams für „Arrival“ und Chris Pratt und Jennifer Lawrence für „Passengers“ im Rennen.