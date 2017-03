Tennis: Thiem verpasst Acapulco-Semifinale

Das Halbfinale des ATP-500-Turniers in Acapulco wird ohne Dominic Thiem über die Bühne gehen. Der österreichische Titelverteidiger musste sich gestern (Ortszeit) in Mexiko dem ungesetzten US-Amerikaner Sam Querrey klar in zwei Sätzen geschlagen geben. Nach sieben Matchsiegen in Serie mit dem Rio-Turniertriumph in der Vorwoche endete Thiems Erfolgsserie im Viertelfinale. Ebenfalls ausgeschieden ist Gerald Melzer im Achtelfinale von Sao Paulo.

