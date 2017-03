Unstimmigkeiten in Regierung wegen Staatsholding ÖBIB

Die Regierung scheint einen neuen Zankapfel zu haben: die Beteiligungsholding ÖBIB, die die Anteile der Republik an Post, Telekom Austria, OMV und Casinos Austria verwaltet. Im aktuellen Wirtschaftsmagazin „trend“ erteilt ÖVP-Finanzminister Hans Jörg Schelling den seitens der SPÖ angedachten Plänen für eine „ÖBIB neu“ eine deutliche Absage.

Schelling sagte auf die Frage, ob die ÖBIB-Struktur bleiben solle, wie sie ist: „Selbstverständlich. Wir brauchen keine gesellschaftsrechtlichen Veränderungen.“ Gleichzeitig mit dem Erscheinen des „trend“ lud jedoch Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ) für Montag zu einer Pressekonferenz für die Präsentation einer „ÖBIB neu“ ein.

Staat will mehr Einblick in Aufsichtsratsentscheidungen

Während die Meinungen darüber, ob es eine neue ÖBIB braucht, auseinandergehen, ist man sich einig, dass der Staat wieder mehr Einblick in die Entscheidungen der Aufsichtsräte bei den Staatsbeteiligungen haben sollte, also wie schon früher Personal in den Aufsichtsrat entsenden sollte. Derzeit ist die Lösung laut Schelling ein „Provisorium“, in dem die Wünsche der Republik in Vorgesprächen vor Aufsichtsratssitzungen platziert werden.

Warum er als Eigentümervertreter nicht schon bei der Gründung der ÖBIB - sie ist die Nachfolgeorganisation der ÖIAG - auf dem Entsenderecht bestanden habe, begründete Schelling im Interview so: „Weil der Koalitionspartner seine Zustimmung verweigert hat.“