Einigkeit bei FPÖ und Grünen

Selten hat man Politiker von FPÖ und Grünen so einig gesehen: FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und der grüne Abgeordnete Peter Pilz präsentierten am Freitag ihre Pläne für einen neuen Untersuchungsausschuss in der Causa Eurofighter. Die beiden kündigten eine umfassende Untersuchung der Ereignisse von Anfang 2000 bis Ende 2016 an. Keine Partei soll geschont werden, keine „Leichenversteckmöglichkeit“ soll bestehen bleiben. Beginnen wollen sie im Mai mit dem Vergleich 2007 unter dem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ).

