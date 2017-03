Lenker nach schwerem Verkehrsunfall unter Mordverdacht

Nach einem Verkehrsunfall mit einem Toten und vier Schwerverletzten am 20. Februar in Leogang (Salzburg) ist der Unfalllenker wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft genommen worden. Das bestätigte heute die Staatsanwaltschaft.

