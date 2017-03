Libyen: IOM will 7.000 Flüchtlingen bei Rückreise helfen

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) will Tausende Flüchtlinge aus Libyen zurück in ihre Heimatländer bringen. Die Zahl der finanziell geförderten Rückreisen aus Libyen solle in diesem Jahr auf mehr als 7.000 erhöht werden, sagte eine Sprecherin des zuständigen IOM-Büros in Tunesien der deutschen „Welt“ (Freitag-Ausgabe).

Im vergangenen Jahr nutzten knapp 2.800 Menschen die finanziellen Hilfen der IOM. Wie die Zeitung unter Berufung auf EU-Diplomaten berichtete, sollen in diesem Jahr vor allem Migranten nach Nigeria und Niger zurückgebracht werden. 2016 hatte die IOM vor allem Menschen aus den Ländern Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Mali und Niger bei der Rückreise geholfen.

Bis zu eine Mio. Flüchtlinge im Land

Nach Schätzungen der IOM halten sich bis zu eine Millionen Flüchtlinge in Libyen auf. In den Flüchtlingslagern und Haftzentren in dem nordafrikanischen Land herrschen zum Teil katastrophale Bedingungen. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder schwerste Menschenrechtsverletzungen in dem Krisenland, das in weiten Teilen von bewaffneten Milizen kontrolliert wird.