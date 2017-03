Studie: Vorzeitige Todesfälle durch VW-Abgasmanipulation

Infolge des VW-Abgasskandals werden einer Studie zufolge mehr als tausend Menschen in Europa vorzeitig sterben. Aufgrund des vermehrten Schadstoffausstoßes bei 2,6 Millionen VW-Fahrzeugen, die in Deutschland zwischen den Jahren 2008 und 2015 verkauft wurden, würden 1.200 Menschen in Europa ein Jahrzehnt ihrer Lebenszeit verlieren, heißt es in der heute veröffentlichten Studie.

Allein 500 vorzeitige Todesfälle wird es laut der Studie in Deutschland geben. Die übrigen 700 Fälle werden in Nachbarländern erwartet, darunter Polen, Tschechien und Frankreich. An der im Fachmagazin „Environmental Research Letters“ veröffentlichten Erhebung waren Forscher des renommierten Massachussetts Institute of Technology beteiligt.

Sie hatten bereits ausgerechnet, dass der VW-Abgasskandal in den USA zu 60 vorzeitigen Todesfällen führen könnte. Dort wurden 482.000 Volkswagen-Fahrzeuge verkauft, die mit der manipulierten Software ausgestattet waren.