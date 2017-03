Gauck begrüßte „Sympathieträger“ Van der Bellen in Berlin

Einen von Wärme und Freundschaftlichkeit geprägten Empfang hat der scheidende deutsche Bundespräsident Joachim Gauck seinem Amtskollegen Alexander Van der Bellen bei dessen Antrittsbesuch heute in Berlin bereitet. Thema des Treffens waren auch die jüngsten Misstöne zwischen der Türkei und den beiden Ländern.

„Ja zu Europa“ zur richtigen Zeit

Für viele Deutsche sei der Staatsgast aus Österreich ein Sympathieträger, sagte Gauck in Schloss Bellevue vor Journalisten. Vor allem Van der Bellens wiederholtes Bekenntnis zu Europa hob er hervor: „Zu meiner großen Freude ist das Ja zu Europa gerade von Ihnen zu einer Zeit formuliert worden, da in vielen Ländern Renationalisierungstendenzen Raum greifen“, sagte er.

APA/dpa/Michael Kappeler

Angesichts des Vertrauens der Bürger, das Van der Bellen erhalten habe, könne er den Menschen eine Orientierungsfunktion bieten. Man müsse begreifen, „dass ein Europa der Solidarität das Europa der Zukunft ist“. Umso mehr brauche es eine europäische Lösung der Flüchtlingskrise.

„Sie spüren schon, ich habe gute Gründe, mich zu freuen über Ihren Besuch“, so der 77-jährige Gauck, der mit 19. März aus dem Amt scheidet. „Sie sind ein junger Präsident“, streute er seinem gerade einmal vier Jahre jüngeren Amtskollegen für dessen Esprit weitere Rosen. Gerade in Österreich sei zu spüren gewesen, dass die Menschen reagieren, wenn Politiker keine Angst an den Tag legten, „sondern mit Zuversicht vor die Menschen treten“.

Van der Bellen warnt vor „Verzwergung“ Europas

Van der Bellen dankte für den freundlichen - mit militärischen Ehren verbundenen - Empfang und rief wie Gauck dazu auf, nationalistischen Tendenzen in Europa mit Mut und Zuversicht entgegenzutreten. „Es gibt überhaupt keinen Grund, in vorauseilendem Gehorsam vor den Vertretern der Kleinstaaterei in die Knie zu gehen“, meinte er und warnte vor „freiwilligen Verzwergung Europas“.

Einmal mehr plädierte er für eine verstärkte europäische Integration. Von den fünf Optionen des jüngsten Weißbuchs der EU-Kommission brauche man drei erst gar nicht, nämlich jene, die zu weniger Zusammenarbeit in Europa führten, so Van der Bellen.