Venedig: Carabinieri stellen 21 gefälschte Gemälde sicher

Carabinieri in Venedig haben 21 gefälschte Gemälde beschlagnahmt. Zehn Personen wurden in diesem Zusammenhang angezeigt. Die gefälschten Bilder von Picasso, Renato Guttuso, Giorgio de Chirico und Mario Sironi waren für den illegalen Kunstmarkt gedacht. Ein Teil der Gemälde wurde in der Wohnung eines Mannes aus Vicenza und seines Sohnes entdeckt.

Weitere Fälschungen wurden in den Wohnungen der anderen Verdächtigen in den Regionen Venetien und Friaul sowie in einem österreichischen Auktionshaus entdeckt, gegen das laut den Carabinieri nicht ermittelt wird. Die Bilder hätten als echt verkauft werden sollen, was den Fälschern bis zu eine Million Euro beschert hätte.

Die Ermittlungen wurden im Dezember aufgrund von Anzeigen aufgenommen und mit Hilfe von Interpol geführt. Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, dankte den Carabinieri für die Konfiszierung der gefälschten Gemälde. Der Kampf gegen illegale Kunstwerke sei von prioritärer Relevanz, sagte er.