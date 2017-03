Lyrik im Teletext: Publikumswahl der besten Gedichte

Vor einem Jahr haben der ORF Teletext und Ö1 mit der Aktion „Schirm-Gedichte“ begonnen, bei der jede Woche ein extra für dieses Projekt geschriebenes Gedicht österreichischer Lyrikerinnen und Lyriker im Teletext und in Ö1 präsentiert wurde. Zum Abschluss der Aktion kann das Publikum ab morgen sein Lieblingsgedicht wählen.

Die maximal 500 Zeichen kurzen Texte wurden vom Teletext ab Seite 480 präsentiert. In Ö1 war die „Schirm“-Poesie jeweils samstags in „Guten Morgen Österreich“ zu hören.

Von besinnlich bis angriffslustig, von philosophisch bis elegisch, von schräg bis artig, von humoristisch bis rätselhaft reicht die Palette der Inhalte und Stile dieser 53 Gedichte.

Bis Ende des Monats kann nun gewählt werden. Als Preis für das Mitmachen winken zehnmal eine Sammlung mit allen 53 „Schirm-Gedichten“ sowie eine Audio-CD, auf der die Werke von Silvia Meisterle und Markus Meyer gelesen werden. Abstimmen kann man entweder per E-Mail an schirmgedichte@orf.at mit dem Lieblingsgedicht im Betreff (und unter Angabe des Namens und der Adresse für den Fall eines Gewinns) oder mittels Postkarte an ORF Teletext, Heiligenstädter Lände 27c, 1190 Wien.