Türkei nennt Vorgehen „faschistisch“

Im Streit über die Absagen von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland wird der Ton immer schärfer. Der türkische Justizminister Bekir Bozdag sieht „ein faschistisches Vorgehen“ in Deutschland. „Wenn nötig, werden wir eine Antwort in jeder Weise geben“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Die Entscheidung über Veranstaltungen liege auf der kommunalen Ebene, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Auch Alexander Van der Bellen - zurzeit auf Besuch in Berlin - äußerte sich zu Wahlkampfauftritten in Deutschland.

