Wien verkaufte laut RH Grundstücke zu billig

Die Stadt soll Grundstücke viel zu billig verkauft haben, kritisiert der Rechnungshof (RH) in einem aktuellen Bericht. Von 2005 bis 2014 sollen Liegenschaften um bis zu 40 Prozent unter dem Verkehrswert den Besitzer gewechselt haben.

Mangelnde Korruptionsprävention in Ministerien

Der Rechnungshof ortet Lücken zudem bei der Korruptionsprävention in vier Ministerien. So deckten Kanzleramt, Bildungs-, und Landwirtschaftsministerium nur „Teilaspekte“ ab, hieß es in einem entsprechenden Bericht. Kritik gab es auch am Innenministerium.

„Keines der vier Bundesministerien führte eine ressortweite Risiko- bzw. Gefährdungsanalyse hinsichtlich Korruptionsrisiken durch“, fasste der RH seinen Bericht zusammen: „Im Kanzleramt, im Bildungsressort sowie im Landwirtschaftsministerium waren weder auf strategischer Ebene Ziele für die Korruptionsprävention verankert, noch war eine umfassende und zentrale Verantwortung für Korruptionsprävention festgelegt.“

RH ortet Nachlässigkeiten auch bei Aufklärung

Auch die Aufklärung in Sachen Korruption sei vernachlässigt worden, kritisierte der RH. „Obwohl alle Bundesministerien Korruptionsprävention als wichtige Führungsaufgabe angaben, gab es keine verpflichtenden Schulungen bzw. waren die Schulungsquoten der Führungskräfte hinsichtlich Korruptionsprävention teilweise sehr gering“, heißt es in dem Bericht.

Das Innenministerium hatte mit dem Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) zudem eine eigene spezialisierte Dienststelle, die auch für andere Dienststellen tätig werden hätte können. Laut RH wurde davon aber nur „sehr eingeschränkt“ Gebrauch gemacht.