Verdacht auf Chemiewaffeneinsatz bei Mossul

Bei den Kämpfen um die nordirakische Stadt Mossul werden möglicherweise Chemiewaffen eingesetzt. In einem Krankenhaus in der Nähe von Mossul seien in den vergangenen beiden Tagen zwei Frauen und fünf Kinder mit Symptomen eingeliefert worden, wie sie nach Kontakt mit Chemiewaffen auftreten, erklärte heute das Rote Kreuz. Wer sie eingesetzt haben könnte, ließ die Hilfsorganisation offen. Sie erklärte aber, dass der Einsatz von Chemiewaffen international geächtet ist.

Die irakischen Kräfte versuchen seit dem 19. Februar, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aus West-Mossul zu vertreiben, der letzten städtischen Hochburg des IS. Die Dschihadisten hatten während ihres seit mehr als zwei Jahren andauernden Konflikts mit den irakischen Truppen gelegentlich selbst gebaute Chemiewaffen eingesetzt. Nach Angaben mehrerer irakischer Offiziere gab es in jüngster Zeit allerdings keine Hinweise auf Angriffe mit diesen Waffen in der Umgebung von Mossul.