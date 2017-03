Frankreich will laut Bericht bis zu 190 Airbus-Helikopter

Frankreich will für sein Militär 160 bis 190 Hubschrauber beim Hersteller Airbus Helicopters ordern. Das gab Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian heute bei einem Besuch am Sitz des Unternehmens in Marignane bei Marseille bekannt, wie die Regionalzeitung „La Provence“ berichtete. Es geht um Helikopter einer künftigen militärischen Variante des neuen Typs H160. Die ersten Helikopter sollten der französischen Armee 2024 geliefert werden.

Airbus Helicopters gehört zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus. Die Sparte hatte im vergangenen Jahr weiter mit schwacher Nachfrage zu kämpfen und kündigte im Oktober den Abbau von fast 600 Stellen an. 2016 lieferte Airbus 418 Helikopter aus.