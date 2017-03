Juncker soll laut Bericht vor EU-Untersuchungsausschuss

Der Untersuchungsausschuss zu Steuervermeidung und Steuerflucht des EU-Parlaments will Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu seiner Zeit als Luxemburger Finanzminister und Regierungschef befragen. Der Ausschussvorsitzende Werner Langen (CDU) habe ihn für Mai eingeladen, berichtete der „Spiegel“ heute vorab. Die Abgeordneten interessiere vor allem der Ausbau Luxemburgs „zu einem internationalen Steuerparadies für ausländische Großkonzerne“.

In der „LuxLeaks“ genannten Affäre hatte ein internationales Recherchenetzwerk Ende 2014 über Hunderte Fälle berichtet, in denen multinationale Konzerne in Luxemburg auf Kosten anderer EU-Länder Steuerzahlungen vermieden. Sie nutzten dazu Tochterfirmen, die im Prinzip selbst keinen Umsatz machten, und verlagerten ihre Gewinne aus anderen EU-Staaten auf sie.

Die Kommission erklärte, Juncker habe nichts dagegen, ins Parlament zu kommen. Der Präsident sei „immer bereit, sich mit dem Europaparlament einzulassen und ihm die bahnbrechende Arbeit der Juncker-Kommission gegen Steuerflucht und Steuervermeidung zu erläutern“, teilte ein Sprecher mit. Einen Termin nannte er nicht.