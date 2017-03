Nordische WM: Gruber/Denifl knapp an Medaille vorbei

Österreichs Nordische Kombinierer haben eine zweite Medaille bei der WM in Lahti knapp verpasst. Bernhard Gruber und Wilhelm Denifl mussten sich im Team-Sprint im Kampf um Bronze den Japanern hauchdünn geschlagen geben.

Gold ging an Deutschland mit Eric Frenzel und Johannes Rydzek, der seinen bereits vierten Titel in Finnland holte. Silber sicherte sich Norwegen. „Wir haben alles versucht. Schade, so knapp dran tut weh“, sagte Gruber im ORF-Interview.

