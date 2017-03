Peugeot stimmt laut Insider Opel-Kauf zu

Der Verwaltungsrat des französischen Autoherstellers PSA Peugeot Citroen hat einem Insider zufolge den Weg für den Kauf von Opel frei gemacht. Der Erwerb der General-Motors-Tochter solle am Montag bekanntgegeben werden, hieß es heute laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Gespräche zum Opel-Verkauf waren zuletzt in eine heiße Phase eingetreten. Opel hat nicht nur in Deutschland Werke, sondern unter anderem auch in Österreich in Wien Aspern, wo 1.600 Mitarbeiter Motoren und Getriebe für Opel bauen.